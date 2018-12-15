كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تعرف على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية.

وتخدم محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر قطاع كبير من المدن وتحويل مياه الصرف الصحى بها لمياه تستخدم فى رى مساحات كبرى من الأراضى الزراعية.

أبرز المعلومات عن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر :

1- أقيمت المحطة على مساحة 78 فدان فى الجبل الأصفر بالخانكة.

2- تخدم المحطة مدن الضفة الشرقية لنهر النيل "عين الصيرة، المعادى، دار السلام، الأميرية، حائق القبة، المرج" وصولا لبعض المناطق بالقليوبية.

3- تعالج المحطة يوميا 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى يوميا.

4- خطة لتطوير المحطة لتصبح الأولى بالعالم بعد أن يصل إجمالى المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب.

5- تستخدم المياه المعالجة من المحطة فى رى ما لا يقل عن 150 ألف فدان.

6- تم تنفيذ المرحلة الأولى لها فى عام 1990 ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998 وتعالج مليون و200 ألف متر مكعب.

7- بلغ اجمالى تكلفة المرحلتين الأولى والثانية بها 3 مليارات جنيه.

8- تنتج المحطة غاز "الميثان" لتوليد الطاقة الكهربائية لتوفير 60% من احتياجاتها من الكهرباء.

9- تصل فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية إلى 13 مليون جنيه.

10- تمتلك المحطة مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان يتم ريها من المياه المعالجة تضم المزرعة أشجار "الليمون، والزيتون، والموالح، والبيكان".

11- بلغ اجمالى أعمال ناتج الحفر بالمشروع مليون و200 ألف م3 من التراب.

12- تدار المحطة أوتوماتيكيا من خلال استخدام أعلى تقنيات التكنولوجيا والتحكم "اسكادا".