كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - التخطيط تعلن الانتهاء من 38 مشروعا في التنمية المحلية بـ 217 مليون جنيه

أكد تقرير لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع التنمية المحلية بلغ 38 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 217.5 مليون جنيه، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2018 /2019.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم إنجازها في الربع ذاته بلغت 490 مشروعا بتكلفة إجمالية نحو 27.2 مليار جنيه.

وتابعت وزارة التخطيط الإعلان عن تقرير "حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوما" لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالي 2018 / 2019، وذلك في إطار الالتزام الدائم بأن يكون المواطن على دراية تامة ببرنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية التي تقدمها في إطار تحقيق النهضة التنموية الشاملة.

ونشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الإنفوجرافات تتناول المشروعات التي تم إنجازها في قطاع التنمية المحلية خلال الربع الأول من 2018 /2019 متضمنة التكلفة الإجمالية لكل مشروع وأهداف تلك المشروعات، وتاريخ البدء والانتهاء لكل مشروع.

وتأتي ضمن تلك المشروعات مشروع إنشاء مبنى الديوان العام الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف الذي بدأ في سبتمبر 2014 وتم الانتهاء منه في أكتوبر 2018 بتكلفة كلية نحو 125 مليون جنيه، وذلك من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمة المقدمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المشروع يبلغ 3.190 ملايين نسمة، كذلك مشروع سور وحدة مرور سمسطا الذي بدأ في يناير 2017 وانتهى في سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف بتكلف إجمالية نحو 2.05 مليون جنيه، من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير عامل الأمن والأمان للمباني المجمعة داخل السور، هذا بالإضافة إلى مشروع توريد معدات إنارة لمدينة الواسطى الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتكلفة إجمالية 1.115 مليون جنيه من أجل إنارة الطرق والشوارع.

كما تضمنت الإنفوجرافات مشروع تطوير مباني تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتكلفة 0.26 مليون جنيه، للارتقاء بالأداء الحكومي والخدمة المقدمة للمواطن، ومشروع رصف طريق الرجبي بطول 2 كم الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بحي أول المحلة الكبري بالغربية بتكلفة 2 مليون جنيه لتسهيل حركة المرور للمواطنين والبضائع.

وتضمن التقرير مشروع إنشاء كوبري أمام محطة قطار القرشية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بمركز السنطة/ الغربية بتكلفة مليوني جنيه، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وتسهيل حركة المواصلات، ومشروع مجمع المواقف بالمحلة الكبرى الذي بدأ يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بالمحلة الكبرى/ الغربية بتكلفة 0.841 مليون جنيه، من أجل إنهاء معاناة المواطنين للتنقل والتجارة بين المراكز والمحافظات.

كما تضمن مشروع تجميل طريق الوبريات الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بمركز ومدينة سمنود/ الغربية بتكلفة 0.206 مليون جنيه، لتجميل المدينة والحفاظ على البيئة.

وتناولت الإنفوجرافات كذلك مشروع إنشاء المبنى الإداري بحي الغزلان الذي بدأ في أكتوبر 2017 وانتهى في يوليو 2018 في بئر العبد/ شمال سيناء بتكلفة 1.871 مليون جنيه، من أجل تسهيل الخدمات الإدارية للمواطنين، ومشروع إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة النخل الذي بدأ في أكتوبر 2017 وانتهى في سبتمبر 2018 بمنطقة نخل/ شمال سيناء بتكلفة 6.3 ملايين جنيه، لسرعة تنقل المواطنين وتسهيل عملية التبادل التجاري وتحسين منظومة الطرق.

كما تضمنت مشروع رفع كفاءة طرق داخلية بقرى مركز نخل الذي بدأ في أكتوبر 2017 وانتهى في سبتمبر 2018 بمنطقة نخل/ شمال سيناء بتكلفة 33.2 مليون جنيه من أجل سرعة تنقل المواطنين وتسهيل عملية التبادل التجاري وتحسين منظومة الطرق، ومشروع تغطية ترعة الطنايمة الذي بدأ في يناير 2018 وانتهى في يوليو 2018 بمركز أرمنت بالأقصر بتكلفة 0.404 مليون جنيه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم الإشارة إلى مشروع تغطية ترعة العالية المستجدة الذي بدأ في يناير 2018 وانتهى في يوليو من العام نفسه بالأقصر بتكلفة 1.527 مليون جنيه، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومشروع رصف شارع بطوب انترلوك في قبريط الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بقرية قبريط/ كفر الشيخ بتكلفة 0.11 مليون جنيه لسهولة الحركة المرورية.

وتضمن التقرير مشروع رصف شارع بطوب انترلوك في منشية قبريط والإشراف الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر من العام نفسه بقريتي الإشراف والمنشية بتكلفة 0.09 مليون جنيه لسهولة الحركة المرورية، فضلا عن مشروع توصيل المياه الخارجية لمدرسة الشنشيفي الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بسوهاج بتكلفة 0.39 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية.

كما يضم قطاع التنمية المحلية مشروع إنشاء جراج الحملة الميكانيكية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر من نفس العام بمركز ومدينة قطور بالغربية بتكلفة 0.265 مليون جنيه، للحفاظ على الأصول الاستثمارية بنطاق المركز، ومشروع رصف شوارع بطول 3168 مترا بحي روض الفرج الذي بدأ في سبتمبر 2018 وانتهى بالشهر نفسه في حي روض الفرج/ القاهرة بتكلفة 3.52 ملايين جنيه يستفيد منه 147417 مواطنا.

وشمل التقرير مشروع رصف شوارع بطول 535 مترا وعرض 17 مترا بحي عابدين الذي بدأ في سبتمبر 2018 وانتهى بالشهر نفسه بحي عابدين بالقاهرة ويستفيد من المشروع 40815 مواطنا، ومشروع رصف طريق الاوتوستراد من بداية نفق زهراء المعادي حتى نفق النصر بطول 1 كم الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بالمنطقة الجنوبية/ القاهرة بتكلفة 4.075 ملايين جنيه ويستفيد منه 3012943 مواطنا.

كما يضم القطاع مشروع شارع جنينة الحجار بحي روض الفرج الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 1.5 مليون جنيه ويستفيد منه 1686921 مواطنا، ومشروع شارع ابن الرشيد بالقاهرة بطول 1 كم الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 3 ملايين جنيه ويستفيد منه 1686921 مواطنا.

ويضم التقرير مشروع رصف شوارع بحي الأزبكية بالقاهرة الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر من العام نفسه بتكلفة 1.664 مليون جنيه ويستفيد منه 20004 مواطنين، ومشروع تطوير مجزر شلقان الذي بدأ في سبتمبر 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بالقناطر الخيرية بالقليوبية بتكلفة 0.3 ملايين جنيه من أجل الحفاظ على البيئة وحياة المواطنين.

وتضمنت الإنفوجرافات التي نشرتها وزارة التخطيط حول تقرير "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما" لقطاع التنمية المحلية مشروع استكمال إنشاء وحدة مرور أشمون بالمنوفية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 0.0565 مليون جنيه لتوفير خدمة إصدار التراخيص، عدد المستفيدين 22267 مواطنا.

كما تضمنت مشروع توصيل الكهرباء لمدرسة ميت أم صالح بالمنوفية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر من نفس العام بتكلفة 0.031 مليون جنيه من أجل تنظيم سير العملية التعليمية، ويستفيد منه 1200 مواطن، ومشروع توصيل مرافق للمدارس الجديدة بدائرة مركز الباجور بالمنوفية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 0.17 مليون جنيه وذلك الحفاظ على المدارس، ويستفيد منه 3000 مواطن.

وشمل التقرير مشروع توصيل المرافق للمدارس الجديدة بدائرة مركز مدينة الشهداء/ المنوفية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 0.57 مليون جنيه ويستفيد منه 4200 مواطن.

كما تضمن مشروع تدعيم طريق أولاد صقر السعادات وصقر بني حسن/ الشرقية بأعمدة إنارة وكشافات الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 0.36 مليون جنيه لإنارة الطرق ليستفيد بها 250 ألف نسمة، مشروع استكمال حوائط ساندة على ترعة المنشأة الجديدة/ الشرقية الذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في سبتمبر من العام نفسه بتكلفة 0.850 مليون جنيه للحد من انهيار الجسور لخدمة 20 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى مشروع توريد (2) وحدة توليد كهرباء لقرية رأس حدربة، وعدد (1) وحدة توليد كهرباء لمنطقة حماطة، وعدد (1) وحدة كهرباء لقرية مرسى حميرة الذي بدأ في يوليو وانتهي في سبتمبر 2018 بتكلفة 3781 مليون جنيه لتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، وتوصيل الكهرباء لهم، فضلا عن مشروع إنشاء شبكة إطفاء بمديرية الإسكان والمرافق بالعريش/ شمال سيناء الذي بدأ في مايو 2018 وانتهى في يوليو من العام نفسه بتكلفة 0.148 مليون جنيه لتأمين المبنى ضد مخاطر الحريق ورفع كفاءة الشبكة الموجودة.

كما يضم قطاع التنمية المحلية مشروع رصف طريق الأربعين بسوهاج والذي بدأ في يوليو وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة مليون جنيه لسهولة سير وسائل النقل، ومشروع إنشاء وحدة مرور مركز طما/ سوهاج والذي بدأ في يوليو 2018 وانتهى في أغسطس 2018 بتكلفة مليون جنيه من أجل سهولة التراخيص، ومشروع رصف وإعادة كفاءة شارع بورسعيد مركز طهطا/ سوهاج الذي بدأ في يوليو وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 0.9 ملايين جنيه لسهولة مرور المواطنين.

كما تضمن التقرير مشروع رصف طرق بالضبعة/ مطروح الذي بدأ في يوليو وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 2.94 مليون جنيه لربط طرق القرى ببعضها، ومشروع إنشاء خزان مدينة الحمام/ مطروح الذي بدأ في يوليو وانتهى في سبتمبر 2018 بتكلفة 1.78 مليون جنيه، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشروع رصف طرق بالعلمين/ مطروح الذي بدأ في ديسمبر 2017 وانتهى في أغسطس 2018 بتكلفة 11.59 مليون جنيه لربط طرق القرى ببعضها.

