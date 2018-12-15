كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - فيديو.. لقطات مروعة لمطاردة سيارة مفخخة لداعش عناصر من "قسد"

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مطاردة سيارة مفخخة يقودها عنصر من تنظيم داعش، لعناصر من ميليشيا "قسد"(تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري)، داخل مدينة هجين شرقي ديرالزور، في وقت استولت فيه "قسد" على كامل المدينة باستثناء أربعة أحياء.

وأظهر التسجيل الذي نشرته قناة (K24) الكردية لحظة نجاة مراسلها من هجوم بسيارة مفخخة داخل مدينة هجين مع عدد من عناصر "قسد".

واستطاع قائد السيارة المفخخة مطاردة عناصر "قسد" داخل أحد أحياء هجين، قبل أن يصطدم ببناء مدمّر وتنفجر السيارة داخل البناء دون وقوع إصابات في صفوف عناصر "قسد".

وشنت "قسد" هجوماً على حي القلعة أحد معاقل تنظيم داعش في مدينة هجين، في وقت ما يزال التنظيم يسيطر على أحياء (الزر، الزوية، القلعة، والنباعي) ومنطقة الكازية داخل المدينة. كما تمكنت ميليشيا "قسد" من الاستيلاء على قرية أبو الخاطر القريبة من مدينة هجين.

يشار إلى أن قرابة 20 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا خلال اليومين الماضيين في مدينة هجين، بينما تمكن عدد كبير من عناصر داعش من الفرار إلى بلدة الشعفة.

ومنذ إعلان ميليشيا "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي، قبل أكثر من ثلاثة أشهر عن انطلاق عملياتها العسكرية للاستيلاء على آخر معاقل تنظيم داعش في المنطقة، وهي (الباغوز فوقاني، بلدة أبوالخاطر، بلدة أبو الحسن، مدينة هجين، الشعفة، السوسة)، قُتل عدد كبير من قيادات داعش.

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