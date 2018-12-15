كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مدبولى : نستهدف تنفيذ 3.4 مليون وحدة سكنية بمنتصف 2020

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بمشروعات ضخمة فى قطاع التموين من خلال إنشاء مناطق لوجسيتية بما حقق نقلة كبير ساهمت فى اختفاء أزمات التموين التى كانت موجودة قبل 2014.

واستعرض "مدبولى" خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما تم إنجازه فى قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن مصر قامت بتنفيذ 383 ألف وحدة سكنية فى 9 سنوات قبل منتصف 2014، كما أن حجم ما تم إنفاق على الإسكان منذ 40 عامًا وحتى 2014 بلغ 75 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت 1.7 مليون وحدة سكنية، وقامت الحكومة بتنفيذ أكثر من 550 ألف وحدة سكنية، وأتاحت حجم أراضى فى المدن الجديدة لتمكين القطاع الخاص والأسر المصرية من بناء وحدات سكنية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ 3.4 مليون وحدة سكنية، بحلول منتصف 2020، حيث ستتولى الحكومة تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه بحلول 2020 سيبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، 730 ألف وحدة، قيمة الدعم النقدى المقدم لهم 12.5 مليار جنيه.