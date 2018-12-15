كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تعرف على .. أسعد مكان على وجه الأرض

حدد خبراء الشبكة الاجتماعية إنستغرام أسعد مكان في العالم، أخذين بعين الاعتبار الموقع الجغرافي والرموز التعبيرية التي استخدمها المستخدمون في عام 2018.

وفقا لموقع Instagram ، فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم — حيث يضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة، حسب الموقع الصحفي للشبكة الاجتماعية.

كما قام Instagram بتلخيص نتائج عام 2018 — حيث ترك المستخدمون 14 مليار قلب في التعليقات.

وأشهر هاشتاغات هي #metoo و #timesup و #marchforourlives.

يذكر أنه تم إنشاء تطبيق إنستغرام لنشر الصور ومقاطع الفيديو في عام 2010 ، وبدأ بتطويره في سان فرانسيسكو. وفي الآونة الأخيرة ، أصبح في الشبكة الاجتماعية خاصيىة إرسال رسائل صوتية.