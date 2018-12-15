كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - محافظ قنا: 8 ملايين جنيه لدعم مشروعات الطفل في صعيد مصر

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن مشروع «دعم حقوق الطفل في صعيد مصر» يعد من المشروعات المهمة التي يتم تنفيذه بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات، بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن فترة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات بمراكز فرشوط وقوص ونقادة من خلال 6 جمعيات أهلية.

وأضاف «الهجان أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحسين حماية الطفل في محافظة قنا، وتحقيق نموذج إيجابي يمكن تكراره مستقبلا بباقي مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تنسيق جهود المجتمع المدني مع الجهود الحكومية للوصول إلى التنمية المستدامة ودعم حقوق الطفل، وذلك من خلال عمل المؤسسات على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة، إيمانا بأن الأطفال هم مستقبل مصر.