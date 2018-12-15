كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - إصابة ضابط و3 مجندين في انقلاب سيارة شرطة بالوادي الجديد

أصيب ضابط برتبة نقيب و3 مجندين في انقلاب سيارة شرطة بطريق "الخارجة - أسيوط" بالوادى الجديد.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن المحافظة أمام قرية الشركة "55" بطريق "الخارجة - أسيوط"، ونتج عن الحادث إصابة عاطف سيد عبد العظيم، ٣٤ سنة، ضابط شرطة برتبة نقيب، وإصابة ثلاثة مجندين آخرين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.