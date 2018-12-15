كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تأخر إقلاع 5 رحلات جوية في مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات فلاي ناس رقم 266 المتجهة إلى الرياض، ورحلتي الخطوط الجوية السعودية رقم 304 و308 المتجهتان إلى جدة، ورحلة الخطوط الجوية المغربية رقم 273 المتجهة إلى كازابلانكا، ورحلة طيران شركة الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبو ظبي، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وأضافت المصادر، أن جميع رحلات شركة مصر للطيران، تشهد انتظاما في حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.