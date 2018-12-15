كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مدبولى: 25 ألف ميجاوات جديدة تمت إضافتها على شبكات الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات النمو فى مصر تسير فى طريقها الصحيح، مضيفا أنه تم إضافة 25 ألف ميجاوات جديدة على شبكات الكهرباء، مؤكدا انه تم تحقيق عدد كبيرا من الاستكشافات الكبيرة فى قطاعا البترول من بينها حقل ظهر.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من الوزراء، أنه تم إضافة 6 آلاف كيلو مترا من الطرق فى مصر، مؤكدا أن منظومة السكة الحديد شهدت تطوير كبيرا أدى إلى تقليل الزحام، مشيرا إلى أن المواطن سوف يشهد طفرة كبيرة فى مجال التعليم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولى أن الوزراء تسعى لتحقيق نقلة نوعية فى مجال التربية والتعليم، مضيفا أن مجال التموين شهد أيضا طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.