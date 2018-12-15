كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - شاهد..قلب بشري يجبر طائرة على العودة ويثير الارتباك بين الركاب

عادت طائرة من منتصف رحلتها من مدينة سياتل إلى دالاس بالولايات المتحدة، إلى نقطة انطلاقها بركابها الذين أصابهم الارتباك بسبب قرار العودة بهذا الشكل.

وكان نسيان قلب بشري بالطائرة هو السبب الحقيقي وراء عودتها مرة أخرى إلى "سياتل" بعد أن أقلعت في رحلتها المتجهة إلى "دالاس" لمدة ساعة ونصف، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".

تمكن الارتباك من أجواء الطائرة التي كانت تقل 140 راكبًا على متنها، فيما تسائل الركاب عن سبب وجود قلب بشري بالطائرة.

وأوضحت شركة الطيران فيما بعد، التي قالت إن شحنة تحمل "عضوا بشريا" مهما لإنقاذ حياة، كانت على متن الطائرة، وتم نسيانها على متن الطائرة، في حين كان يجب أن يتم إنزالها في سياتل.

وقال مسؤولون في شركة الطيران إن بعض الأنسجة والأوردة بالقلب البشري من المقرر استخدامها في عمليات جراحية مقبلة.