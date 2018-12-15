كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مصطفى مدبولي : الفترة المقبلة ستشهد اكتشافات بترولية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ما تم من إنجازات من مشاريع ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

كما استعرض حجم التحديات في العديد من المجالات مثل الكهرباء والطاقة والنقل والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والإسكان والمياه والصرف الصحي والتموين مؤكدا أنه تم تنفيذ خلال 4 سنوات مشاريع ضخمة في العديد من المجالات.

وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من الاستكشافات في مجال البترول.

كما أكد مدبولي أنه تم إدخال ميكنة الإشارات في مجال السكك الحديدية وتطوير المزلقانات.

وقال: إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير التعليم وتم افتتاح العديد من المدارس اليابانية ومدارس النيل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، الذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

كما يفتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانا التي تعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرف التحكم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية منها وهي محطة الجبل الأصفر بالخانكة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ طاقة معالجة الجزء الثاني من تلك المرحلة 500 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة