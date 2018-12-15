كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - فنان العرب محمد عبده يقدم أروع أغانيه على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي

بدأ فنان العرب محمد عبده حفله الغنائي على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬،امس الجمعة 14 ديسمبر، مقدمًا باقة من أروع أغانيه الطربية باللهجة الخليجية، على العود، والتي استمتع بها جمهور الحفل.

في البداية وصل محمد عبده إلى مقر الحفل بالكويت، بصحبة سالم الهندي رئيس شركة روتانا، وبعد جلسات مع القنوات والصحافة، التقى جمهوره الذي تفاعل معه بحرارة.

ويعد هذا أول حفل غنائي للفنان محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.

وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا، تذاكر حفل محمد عبده المرتقب إقامته بمركز دبي المالي العالمي، الأحد الموافق 30 ديسمبر الجاري، احتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2019، فأصبح متاحا للجمهور طلب التذاكر إلكترونيًا.

ويلتقي محمد عبده مع صقر الأغنية السعودية رابح صقر في حفلين غنائيين بالبحرين، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري على التوالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.