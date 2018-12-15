كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - فيسبوك يعلن عن عيب جديد يهدد ملايين المستخدمين

يبدو أن مسلسل الاختراقات والعيوب التي يعاني منها موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" لن ينتهي، فقد أعلنت الشركة عن عيب جديد طال أكثر من 6.8 مليون مستخدم على المنصة الاجتماعية.

أوضحت شركة "فيسبوك" أنها اكتشفت عيبا جديدا أثر على 6.8 مليون مستخدم، ادخلوا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الشركة أن هناك عددا من التطبيقات اخترقت مجموعة من الصور تعود للمستخدمين لمدة 12 يوما في الفترة بين 13 و25 سبتمبر.

يذكر أن شركة "فيسبوك" قامت بإصلاح الثغرة التي كانت تتيح لأي موقع ويب سحب معلومات من الملف الشخصي للمستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، بما في ذلك الاعجابات والاهتمامات وغيرها.

وحسب الخبراء في الشركة فإن طلبات البحث تلك قد تعيد نتائج أكثر تعقيدًا مثل توفير جميع أصدقاء المستخدم الذين يحملون اسم معين ومشاركات المستخدم المتضمنة كلمات رئيسية معينة.