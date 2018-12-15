كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - المجتمعات العمرانية تمدد مهلة سداد مقدم الحجز بقرعة الأراضى المميزة أسبوعا

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر منح مهلة لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 23/12/2018 : يوم الأحد 30/12/2018، لاستكمال سداد مقدم الحجز للفائزين بالقرعة العلنية لقطع الأراضى المميزة والأكثر تميزاً الأخيرة.

جدير بالذكر، أنه تم إجراء القرعة العلنية خلال الفترة من 18/9/2018 : 4/10/2018، وانتهت مدة استكمال المقدم لها الخميس الماضى الموافق 13/12/2018.