كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - لص بغداد يتسبب فى حادث لـ محمد امام أثناء تصويره

تعرض الفنان محمد إمام لحادث أثناء تصويره فيلم لص بغداد ، حيث أصيب ب كدمات متفرقة بجسده، حيث كان يقود دراجة بخارية "موتوسيكل"، ويقفز به من مكان مرتفع عن الأرض بأحد المناطق بمدينة أكتوبر.

وكتبت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "ألف سلامة على النجم محمد إمام .. نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد هو بيطمن جمهوره إنه بخير وحالته مستقره الحمد لله".

فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.

محمد عادل إمام كان قد حقق إيرادات طيبة بفيلمه الأخير "ليلة هنا وسرور" أمام الفنانة ياسمين صبرى