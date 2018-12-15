كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مياه سوهاج تنظم 6 ورش لتعليم مبادىء السباكة للسيدات

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة نظمت 6 ورش لتعليم المبادئ الأولية فى السباكة لتقليل المياه المُهدرة وترشيد الاستهلاك، حيث تم تدريب 300 سيدة على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: يتم تنفيذ ورش السباكة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

وأكد أنه يتم فى نهاية ورش السباكة، تعريف المشاركات بمراحل تنقية مياه الشرب، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، ومخاطر الفلاتر، والقيسونات، والطلمبات الحبشية، وأضرارها الصحية، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات التى تقدمها الشركة، بجانب حث السيدات على ضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين حفاظاً على المياه المهدرة.