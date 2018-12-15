كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - وفاء عامر تستعد لبدء تصوير فيلم براءة ريا وسكينة

تستعد الفنانة وفاء عامر لبدء تصوير فيلم براءة ريا وسكينة خلال الاسابيع القادمة، حيث تواصل حاليًا التحضير للعمل الذى يشاركها فى بطولته حورية فرغلى.

ومن المقرر أن يتناول العمل شخصية ريا وسكينة بمنظور تاريخى مختلف عن ما يتم تقديمه من اعمال درامية خلال السنوات الماضية ، حيث تلعب وفاء عامر دور ريا ، بينما تجسيد حورية فرغلى دور سكينة .

الفيلم من بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، منة فضالي، أشرف مصيلحي، شريف باهر، سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش