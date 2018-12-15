كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - وفاء صادق تعبر عن قلقها من تجسيد شخصية "كانه امبارح"

أكدت الفنانة وفاء صادق انها كانت قلقة للغاية من تجسيد دور نانسى ضمن أحداث مسلسل "كأنه أمبارح " ، نظرًا لان الشخصية تتمتع بالعديد من الصفات الغير طيبة .

وأضافت صادق " انها بشكل شخصى لا تحب التعامل مع تلك النوعية من الشخصيات التى تشبه نانسى، ولكن فى التمثيل تكون تلك الأنماط مغرية لأي فنانة .

واستكملت حديثها قائلة: " بلا شك أن شخصية نانسى استفزنتي الدور كممثلة ، فقد وجدت فيها فرصة للخروج من عباءة دور الفتاة الطيبة والسيدة المغلوبة على امرها .