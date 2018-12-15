كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - بعد قليل.. السيسى يفتتح عددا من المشروعات الخدمية

يفتتح بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات فى مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة.

ومن المقرر، أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

ويعد مشروعى المحروسة 1 و2 من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.

ومشروع المحروسة ( 1 ) يضم 128 عمارة فى حين يضم مشروع المحروسة ( 2 ) عدد 67 عمارة، كما تم تخصيص عمارتين لسُكنى المرأة المعيلة عبارة عن وحدات صغيرة.

ومشروعى المحروسة 1 و2 يتوافر بهما كافة الخدمات فى موقع المشروع حيث يضم مخابز ومنافذ لبيع السلع ومسجد وحضانات وملاعب مفتوحة ومركز طبى وكذلك مدرستين بالمكان، كما يضم مشروع المحروسة ( 1) عدد 76 محلا ستقوم محافظة القاهرة بتحديد الأنشطة التى ستمارس فيهم طبقًا لاحتياجات السكان.

كما يضما المشروعين مركز الطبى مجهز بالادوات اللازمة وبه خدمة طواريء لخدمة أهالى المنطقة، كما تم إنشاء طرق تخدم المشروع.

ومن المقرر أن يتم نقل سكان عدة مناطق منها الشرابية بالمشروع، حيث تتسلم الأسرة الوحدة السكنية مجهزة بالكامل "على المفتاح"، والمشروع به طرق داخلية كما تم زراعة أشجار على طول الطرق.

ومشروعى المحروسة هما من بين مشاريع سيتم افتتاحها بشكل متتالى منها مشروع روضة السيدة، ومشروع اهالينا ومشروع الاسمرات 3 وجارى التجهيز لانشاء مشاريع اخرى بمحافظة القاهرة.

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع "المحروسة 1" الذى سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبارة عن 33 فدان، بهم 3229 وحدة سكنية، وعمارة للمرأة المعيلة بها 72 وحدة سكنية.

وأضاف صديق، أن المشروع به أيضا حضانة بمساحة 450 متر، ومركز طبى على مساحة 1200 متر، وآخر تجارى بمساحة 900 متر، وحدائق 2500 متر، وملاعب ومسجد يسع 400 مصلى، ونقطة إطفاء 950 متر، وشرطة 950 متر مربع، فيما يبلغ إجمالى تكلفة إنشاء مشروع "المحروسة 1" 640 مليون جنيه، وسيتم تسليه للمواطنين بـ"الفرش والأجهزة الكهربائية".

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن حجم انفاق الصندوق على المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات منذ 2014 حتى الآن بلغ 14 مليار جنيه، مبينا أن الدولة المصرية ستكون خالية من العشوائيات غير الآمنة العام المقبل، وسيتم القضاء على العشوائيات غير المخططة بحلول 2030.