بالصور| "متحولة جنسيا" تنافس على لقب ملكة جمال الكون

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في العام 2012، قرر القائمون على مسابقة ملكة جمال الكون التخلي عن شرط "منع من لم تولد كامرأة"، من المشاركة في المسابقة، وجعلوها متاحة للجميع، وهو السبيل الذي أدى لمشاركة رجل تحول إلى امرأة من إسبانيا تم تتوجيه "ملكة جمال إسبانيا"، ولفتت أنجيلا بونس البالغة من العمر 27 عاما، أنظار العالم خاصة بعد أن عرف الجميع بأنها كانت رجل.
وتعتبر "أنجيلا" أول أنثى متحولة جنسيا تشارك في مسابقة Miss Universe والتي تعقد منذ 66 عاما، وقالت في تصريحات إعلامية لها: "أنا امرأة قبل أن أولد، لأن هويتي هنا" مشيرة إلى رأسها، فالأعضاء لا تحدد الهوية.
وقد أجرت إسبانيا مسابقة ملكة الجمال في يونيو من العام الحالي، لتصبح "أنجيلا" أول متحولة جنسيا تفوز بلقب ملكة جمال البلاد ما يؤهلها للمشاركة في في مسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe 2018، والتي تقعد حاليا في بانكوك.
وتشارك في مسابقة العام الجاري 94 ملكة جمال من كل أنحاء العالم على الفوز باللقب، ويقام حفل اختيار ملكة جمال الكون الإثنين القادم.
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