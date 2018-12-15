3 إطلالات ساحرة اختارتها نهى نبيل في الهند!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سحرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل متابعيها بثلاث إطلالات على هامش تواجدها في الهند، تنوعت بين أجمل صيحات الموضة التي رافقت اختياراتها.

نبيل التي تتواجد في الهند وتحديدًا بمدينة جودبور في إقليم راجستان لتلبية دعوة المهراجا سنغ لحضور فعاليات اليوم البريطاني لرياضة البولو، أطلت في فستان مصنوع من قماش بني اللون، وهو بكم طويل يغطي الذراع بالكامل، ورقبة كبيرة، ويتدلى منه رباط طويل عند الصدر.

واختارت الفاشينيستا الكويتية لإطلالتها الثانية جمبسوت أبيض مزود بكاب ينسدل من الخلف، بتوقيع المصمم أمجد العضب، ذا تطريزات ذهبية وكتفان مكشوفان والقصة الضيقة، مع حذاء الكعب العالي باللون الفضي.

نهى نبيل بدت إطلالتها الثالثة منعشة وناعمة في فستان ماكسي باللون الزهري أعطاها طابعا حيويا وشيك خاصة أنه أوحى بالكثير من النعومة والأنوثة في آن واحد.

يذكر أن نهى نبيل من مواليد 11 نوفمبر 1983، وهي إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، لها مدونة خاصة بالموضة وصيحاتها بدأت منذ عام 2009، كما تعتبر الأولى في الكويت بعدد المتابعين على موقع "إنستغرام".