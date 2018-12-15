شيماء سيف وزوجها يثيران دهشة الجمهور.."فولة وانقسمت نصفين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى نشطاء مصريون دهشتهم من وجه الشبه الكبير الذي يجمع الفنانة المصرية شيماء سيف بزوجها المنتج محمد كارتر. ونشرت الفنانة الكوميدية، صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وحظيت بتعليقات واسعة جاء أغلبها "فولة وانقسمت نصفين"، في إشارة لوجه الشبه الكبير بينهما. وعلقت إحدى الناشطات: "شبه بعضكم قوي"، وافقها آخر مبديًا دهشته من وجه الشبه بينهما قائلا: "سبحان الملك فولة وانقسمت اتنين كأنه اخوات". وأضافت ثالثة: "شبه بعضكم خالص ربنا يسعدكم"، كما انهالت التعليقات التي تدعو لهما بالسعادة وطول العمر. يذكر أن حفل زواج شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، أقيم في 19 أكتوبر 2018. ومن أبرز أفلام شيماء: "مهمة في فيلم قديم، وعيال حريفة"، ومن أبرز مسلسلاتها: "ولي العهد، وسجن النسا، وإمبراطورية مين"، كما تقدم حالياً برامج تلفزيونية منها "تلاتة في واحد"، وMiss Understand.

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