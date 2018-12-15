كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:51 صباحاً - الليلة - الزمالك يبدأ مشوار الكونفدرالية بمواجهة القطن التشادي

الزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره القطن التشادي، غدًا السبت، في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يلاقي القطن على ملعب بتروسبروت بالتجمع الخامس في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد كل من محمود حمدي "الونش" وأيمن حفني للإصابة ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولي لأسباب فنية. تعرف على قائمة الزمالك

ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، إلى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تسهل من مواجهة الإياب، من ناحية، وإرضاء الجماهير بعد الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري، من ناحية أخرى.

ويأمل الزمالك في الهروب من سيناريو مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبي الذي حدث معه في العام الماضي حينما ودع البطولة من دور الـ32 تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال.

يذكر أن الزمالك ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية النسخة الماضية من دور الـ32 على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، بعد الخسارة بركلات الترجيح 5 - 3.

وكان الأمن قد رفض إقامة اللقاء على استاد السلام في القاهرة، وقرر نقله لبرج العرب في الإسكندرية، ولكن نادي القطن أبدى رفضه؛ بسبب تأخر الزمالك في إبلاغه بقرار تغيير الملعب.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن يقوم النادي بإبلاغ منافسه بتغيير الملعب الذي يقام عليه اللقاء قبل موعده بـ10 أيام، وهو ما لم يحدث من قبل مسؤولي المارد الأبيض.

وأبلغ النادي التشادي مسؤولي الزمالك منذ ساعات بموعد مباراة الإياب، حيث تقرر خوضها يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري.