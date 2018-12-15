كيف تحافظي على بشرة طفلك من التشقق

تخشى العديد من الأمهات على بشرة أطفالها، خلال انخفاض درجات الحرارة، خصوصًا خلال تلك الأيام، أثناء ذهابهم للمدارس.
قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة نصائح للحفاظ على بشرة أطفالك من التشقق.
- تناول الماء طوال اليوم، وقبل الخروج من المنزل مباشرة.
- وضع الكريمات المرطية، والفازلين الطبي لمواجهة التشققات.
- ارتداء الحجوارب القطنية حتى بالمنزل والقفازات للحفاظ على اليد والقدمين.
- تناول الخضروات الورقية لترطيب الجسم.
ارتداء "الكوفيات" قبل الخروج للمدارس.
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