عمرو دياب يشعل الأجواء في السعودية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا المطرب المصري، عمرو دياب، حفله الأول في المملكة العربية السعودية، في اليوم الثاني من فعاليات بطولة "فورمولا إي"، المقامة في منطقة الدرعية.

وقدم الهضبة مجموعة من الأغاني، مساء الجمعة، أبرزها "تملي معاك" و"كل حياتي" وباقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعل وصيحات من الحاضرين بطريقة حماسية مع أداء الهضبة، أشعلت الأجواء.

وأثناء الحفل قدم الفنان المصري الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على استضافته في المملكة.

جدير بالذكر أن السعودية تحتضن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 ديسمبر، سباق "الفورمولا إي – الدرعية 2018"، وهي فعالية رياضية وموسيقية وثقافية كبرى ويعد الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل خاص.