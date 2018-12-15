محمد إمام ينجو من الموت في حادث خطير.. وهذه حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان الشاب، محمد إمام، لحادث خطير، أثناء مشاركته في تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بفيلمه الجديد "لص بغداد".

وكتب أدمن الصفحة الرسمية للفنان الشاب محمد إمام عبر فيسبوك:"ألف سلامة على النجم محمد إمام.. نجا من حادث موتسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد.. وهو بيطمن جمهوره إنه بخير وحالته مستقرة الحمد لله" .

ويشاركه في بطولة الفيلم الفنان فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وكان إمام قد نشر منذ أيام، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" صور تجمعه بالفنانة التركية مريم أوزرلي والتي من المقرر أن تشارك في فيلمه الجديد "لص بغداد"، وكشف إمام من خلال التعليق أن أوزرلي جاءت لزيارة موقع التصوير والتعرف على طاقم العمل.

وظهر الثنائي إمام وأوزرلي في الصورة بوضعية طريفة تكشف أنهما قد يشكلان ثنائيًا ناجحًا في الفيلم والذي يُعتبر أولى مشاركات النجمة التركية في مصر، والتي اشتهرت بشخصية "السلطانة هيام" في أحداث مسلسل "حريم السلطان" بالدراما العربية.

ومن المقرر ان يخوض محمد إمام، مسلسل "هوجان" في رمضان المقبل 2019، ومعه كوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.