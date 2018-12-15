للمرأة.. أعراض للأزمة القلبية يجب أن تعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يصيب مرض القلب ملايين النساء في المملكة المتحدة، ووفقاً لمؤسسة القلب البريطانية يموت أكثر من 70 امرأة بالنوبات القلبية كل يوم.

وعلى الرغم من أن النوبات القلبية باتت شائعة في وقتنا هذا، إلا أن الكثير منا لا يعرف جميع أعراض النوبات القلبية. وللتعرف على جميع أعراض النوبات القلبية لدى النساء، أوردت صحيفة "ميرور" قائمة بأهم أعراض الأزمة القلبية:

1-آلام في الصدر

نعرف جميعاً أن ألم الصدر وضيق التنفس من أهم أعراض النوبة القلبية، إلا أن هنالك مؤشرات أخرى أقل وضوحاً وشيوعاً قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية.

2-آلام في أعلى الظهر والكتف

تتمثل هذه الآلام بالشعور بالحرقة، ويظن المصاب بها بأنها مجرد شد عضلي.

3-التعرق الغزير

تعاني النساء اللواتي يصبن بنوبة قلبية عادة من تعرق بارد غزير، لذا يجب التنبه إلى هذا العرض واستشارة الطبيب على الفور.

4-الغثيان والتقيؤ

يعتبر التقيؤ أحد الأعراض الخادعة التي لا يمكن أن يتوقع أحد بأنها مرتبطة بأزمة قلبية، وإذا ترافق التقيؤ مع التعرق الغزير يجب اللجوء للحصول على الرعاية الطبية على الفور.

وبحسب الأخصائي بأمراض القلب البروفيسور كولينز، فإن أعراض النوبات القلبية لدى النساء قد تأتي بشكل مختلف عن الأعراض المعروفة، فبالإضافة إلى الأعراض السابقة الذكر، فإن آلام الذراعين والفك والرقبة والظهر والبطن قد تكون دليلاً على الإصابة بأزمة قلبية.