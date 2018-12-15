جينيفر لوبيز بإطلالات مُختلفة في غضون 48 ساعة فقط

تُسابق النجمة الأميركية جنيفر لوبيز الوقت لتظهر بـ12 إطلالة مختلفة في غضون 48 ساعة فقط وذلك في إطار الترويج لفيلمها الجديد Second Act، تابعوا معنا في ما يلي تفاصيل هذا الماراثون الأنيق الذي استحقّت على أثره ميدالية ذهبية لإطلالاتها المميزة والمبتكرة.

- بدت لوبيز في منتهى الأناقة في العرض الأول لفيلمها الجديد، واختارت لهذه المناسبة ثوبا من التول الوردي حمل توقيع دار Giambattista Valli تزيّن بالكشاكش الكبيرة وبذيل طويل.

- بدأت جينيفر الترويج لفيلمها من لوس أنجلوس بإطلالة حملت توقيع Valentino تألّفت من ثوب أسود قصير تزيّن بياقة بيضاء، نسّقته مع حذاء أسود عالي الساق باللون الأسود من Casadei.

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- خلال مشاركتها في برنامج Good Morning America ظهرت جينيفر بإطلالة باللون الأزرق الفاتح حملت توقيع Sally LaPointe تألّفت من سروال و"توب" من الباييت نسّقتهما مع معطف من الجوخ تزيّن بالفرو وحقيبة من الجلد باللون الأبيض.

- ظهرت جينيفر في مدينة منهاتن بإطلالة حملت توقيع دار Fendi، تكونت من تنورة من الجلد باللون البيج ترافقت مع سترة قصيرة تزيّنت بلوغو FF، وكمّلت إطلالتها مع حذاء عالي الساق وحقيبة جاءت جميعها بتدرجات البيج.

- ظهرت جينيفر في إحدى إطلالاتها وهي ترتدي بدلة رماديّة مؤلّفة من سروال ومعطف حملت توقيع Max Mara نسّقتها مع حذاء أسود، قفازات جلديّة، وحقيبة سوداء حملت توقيع Gucci.

- خلال مشاركتها في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ظهرت جينيفر بثوب أبيض قصير حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، ونسّقته مع حزام وصندل باللون الفضي.

- من الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها جينيفر لوبيز تلك المستوحاة من أجواء السبعينات، وتألّفت من جامبسوت باللون الأبيض حمل توقيع دار Stephane Rolland، ونسّقت إطلالتها مع حقيبة "كلاتش" بيضاء ونظارات شمسية داكنة.

- إطلالة مونوكروميّة اختارتها جينيفر لوبيز تألّفت من معطف "بونشو" حمل توقيع Valentino. وكمّلتها بحقيبة من الجلد الأسود من Hermes وحذاء عالي الساق من Christian Louboutin.

- طابع "الريترو" غلب على إطلالة اختارتها جينيفر وتألّفت من ثوب رمادي مطبّع بالمربعات ومعطف أسود، وهي نسّقت أزياءها مع قفازات جلديّة، حقيبة سوداء، حذاء "ستيليتو" ونظارات شمسيّة بشكل عيون القطة.

- في الحفلة التي تلت العرض الأول لفيلمها الجديد، ظهرت جينيفر لوبيز بثوب أبيض طويل حمل توقيع دار Elie Saab نسّقته مع سترة من الفرو باللونين الأبيض والرمادي.

- من الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها جينيفر في هذين اليومين معطف من الفرو باللون البرغندي من Helen Yammak ارتدته فوق إطلالة بالأبيض حملت توقيع Stephane

Rolland.

- خلال عرض فيلمها في نيويورك، ظهرت جينيفر بثوب بسيط وأنيق باللونين الأسود والأزرق نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون الأسود.

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