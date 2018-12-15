رانيا يوسف: "بترعب من الصرصار.. وبحب أكون على طبيعتي من غير ميك آب"

نشرت الفنانة رانيا يوسف 4 مقاطع فيديو تستعرض تصريحاتها لفضائية "mbc مصر"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "انستجرام".

وخلال تصريحاتها لـ"mbc مصر"، كشفت رانيا يوسف الكثير من الأسرار عنها، لأول مرة.

وقالت رانيا: "مش مخبية حاجة وبحب أعيش في النور، وبحب أكون على طبيعتي من غير ميك آب.. بترعب من الصرصار، وبكره الكذب والخيانة وسوء النية".

وأضافت: "بحب الحيوانات والأطفال، وكنت خيبة في المدرسة، وخيبة في المواد اللي فيها تشغيل دماغ زي الكيمياء والفيزياء والحساب".

وأوضحت "يوسف"، أنها حصلت على نسبة نجاح 87.5% في امتحانات الثانوية العامة رغم أنها لم تجتهد في التحصيل والمذاكرة.

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