إليكِ أسهل طريقة لتحضير كيك الصنوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضريكيك الصنوبر على طريقة موقع "سي بي سي" سفرة. كوب صنوبر محمص ومطحون نصف كوب دقيق نصف كوب سكر 7 صفار بيض 7 بياض بيض جناش الشوكولاتة البيضاء: 500 جرام شوكولاتة بيضاء كوب كريمة توت للتزيين طريقة التحضير: الكيك يخفق صفار البيض مع السكر يضاف جزء من الصنوبر المطحون وجزء من بياض البيض مع التقليب برفق ويضاف باقي الصنوبر المطحون وخليط بياض البيض مع التقليب تضاف الزبدة المذابة ويقلب الخليط يصب في قالب كيك مجهز بالزبدة والدقيق يخبز على حرارة ١٦٠ لمدة ٣٠ دقيقة جناش الشوكولاتة البيضاء تسخن الكريمة على النار وتضاف الشوكولاتة البيضاء وتقلب لتذوب تماما تترك للوصول لدرجة حرارة الغرفة لتتماسك يزين الكيك بجناش الشوكولاتة البيضاء والتوت

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