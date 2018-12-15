فيفي عبده لـ"هن": هختم 2018 بالرقص.. ونصيحتي للبنات: "اقفلوا بقكم شوية"

أعربت الفنانة فيفي عبده، عن سعادتها بقرار عودتها للرقص الشرقي في الحفلات، عقب نشرها سلسلة من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها داخل منزلها وأمامه، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيفي لـ"هن"، إنها ستختم عام 2018 بالرقص ليلة رأس السنة في أحدى فنادق القاهرة الكبرى، مؤكدة أنها لا تتذكر أي أحداث السنة الحالية، متمنية أن يحقق كل شخص أحلامه العام المقبل، فضلا عن نجاح مسلسلها الكوميدي، الذي تعاقدت على بطولته مع المنتج محمد حفظي، ويتم تصويره بين مصر وأمريكا، موضحة أن العودة بقوة للرقص على رأس أولوياتها في 2019.

وأضافت: "أنا مابحبش حاجة في الدنيا قد الرقص وشراء اللبس"، مثنية على عرض الأزياء السنوي للمصمم العالمي هاني البحيري.

وأضافت الفنانة الاستعراضية، أنها تحب تصميمات "البحيري"، لأنه مبدع ومحترف في مجاله، وتحرص على حضور عروض الأزياء سنويًا، "السنة دي جيت بالترينج من المطار".

وأكدت أنها فخورة بحفاظها على رشاقتها وخسارتها وزنها، مستطردة: "نصيحتي للبنات أقفلوا بقوكم شوية عن الأكل خصوصا في الشتاء".

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