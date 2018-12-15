جنيفر لوبيز تفوز بماراثون الأناقة.. 12 إطلالة بـ48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

سابقت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز الوقت لتظهر بـ12 إطلالة مختلفة في 48 ساعة فقط، خلال الماراثون الأنيق الذي استحقّت على إثره ميدالية ذهبية لإطلالاتها المميزة والمبتكرة، في إطار الترويج لفيلمها الجديد Second Act، حسب موقع " العربية".

وبدت جنيفر في منتهى الأناقة في العرض الأول لفيلمها الجديد. وقد اختارت لهذه المناسبة ثوباً من التول الوردي حمل توقيع دار Giambattista Valli تزيّن بالكشاكش الكبيرة وبذيل طويل.

وبدأت جنيفر الترويج لفيلمها من لوس أنجلوس بإطلالة حملت توقيع Valentino تألّفت من ثوب أسود قصير تزيّن بياقة بيضاء، نسّقته مع حذاء أسود عالي الساق باللون الأسود من Casadei.

خلال مشاركتها في برنامج Good Morning America ظهرت جنيفر بإطلالة باللون الأزرق الفاتح حملت توقيع Sally LaPointe تألّفت من بنطلون و"توب" من الباييت نسّقتهما مع معطف من الجوخ تزيّن بالفرو وحقيبة من الجلد باللون الأبيض.

وظهرت جنيفر في مدينة منهاتن بإطلالة حملت توقيع دار Fendi تكونت من تنورة من الجلد باللون البيج ترافقت مع سترة قصيرة تزيّنت بلوغو FF. وقد كمّلت إطلالتها مع حذاء عالي الساق وحقيبة جاءت جميعها بتدرجات البيج.

كما ظهرت جنيفر في إحدى إطلالاتها وهي ترتدي بدلة رماديّة مؤلّفة من سروال ومعطف حملت توقيع Max Mara نسّقتها مع حذاء أسود، قفازات جلديّة، وحقيبة سوداء حملت توقيع Gucci.

وخلال مشاركتها في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ظهرت جنيفر بثوب أبيض قصير حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي. وقد نسّقته مع حزام وصندل باللون الفضي.

ومن الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها جنيفر لوبيز تلك المستوحاة من أجواء السبعينيّات وتألّفت من جامبسوت باللون الأبيض حمل توقيع دار Stephane Rolland. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة "كلاتش" بيضاء ونظارات شمسية داكنة.

أما إطلالة مونوكروميّة اختارتها جنيفر لوبيز تألّفت من معطف "بونشو" حمل توقيع Valentino. وقد كمّلتها بحقيبة من الجلد الأسود من Hermes وحذاء عالي الساق من Christian Louboutin.

وغلب طابع "الريترو"، على إطلالة اختارتها جنيفر وتألّفت من ثوب رمادي مطبّع بالمربعات ومعطف أسود. وهي نسّقت أزياءها مع قفازات جلديّة، حقيبة سوداء، حذاء "ستيليتو" ونظارات شمسيّة بشكل عيون القطة.

وفي الحفل الذي تلا العرض الأول لفيلمها الجديد، ظهرت جنيفر لوبيز بثوب أبيض طويل حمل توقيع دار Elie Saab نسّقته مع سترة من الفرو باللونين الأبيض والرمادي.

ومن الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها جنيفر في هذين اليومين معطف من الفرو باللون البرغندي من Helen Yammak ارتدته فوق إطلالة بالأبيض حملت توقيع Stephane Rolland.

وخلال عرض فيلمها في نيويورك، ظهرت جنيفر بثوب بسيط وأنيق باللونين الأسود والأزرق نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون الأسود.