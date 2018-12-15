كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:52 صباحاً - للكبار فقظ +18 .. كارداشيان بإطلالة عارية - صور

عقدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جلسة تصوير جديدة وشاركت كيم كارداشيان الجمهور بصور حصرية من الجلسة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي استفزت بها روّاد الإنترنت.

وعلى الفور انهالت التعليقات التي أثنت على وهاجمت كيم واصفين الصورة بالعارية بسبب كشف تفاصيل جسدها.

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