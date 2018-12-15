كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - كايلى جينر تفاجئ متابعيها وتنشر صور فاضحة .. أتفرج

بدت نجمة تلفزيون الواقع كايلى جينر، نجمة حقيقية فى صور عيد الميلاد التى التقطتها مساء أمس.

ونشرت الشقراء البالغة من العمر 21 عاما الصور التى التقطها مصورون محترفون على إنستجرام، التى تستبق بها احتفالات عيد الميلاد، حيث كانت ترتدى ثوبًا شفافًا بينما تجلس فى غرفة تشبه غرفة خلع الملابس.

وتقول صحيفة "ديلى ميل" إن Hrush Achemyan هى فنانة الماكياج التى ساعدت فى ظهور كايلى بهذه الإطلالة، التى ربما تحظى بإعجاب 121 مليون متابع لها على إنسجرام.

