كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - سائقة الميكروباص: "حسيت إن قلبي هينخلع بعد لقائي بالرئيس"

معتز عوض

وصفت السيدة نحمده سعيد سائقة الميكروباص ، شعورها عند مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة "حسيت ان قلبي هينخلع بعد لقائي بالرئيس وحديثي معه لكنه طمأنني جدا".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة ، كانت أمنيتي لقاء أي مسئول وربنا بعتلي الرئيس السيسي.

وتابعت نحمده أن رزق العاصمة الإدارية واسع والدور فيها بـ 2 في أي مكان تاني"