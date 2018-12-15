كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - "شوبير" يكشف مصير بطولة الدوري العام في حال استضافة مصر الأمم الأفريقية

معتز عوض

كشف الكابتن احمد شوبير ، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الغموض والتكهانات حول إلغاء الدوري أم لا في حالة استضافة مصر لكأس الامم الافريقية .

وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة، أنه من المستحيل إلغاء مسابقة الدورى المصرى في حال استضافة مصر للأمم الأفريقية العام المقبل.

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الدوري العام سيستكمل اي كانت التضحيات.