كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - شوبير مصر ستفوز بتنظيم الأمم الأفريقية.. وكل ملاعبنا جاهزة
معتز عوض
قال الكابتن احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه في حال عدم تقدم جنوب افريقيا بالتعهد الحكومي ستفوز مصر بتنظيم الامم الافريقية، موضحا أن جنوب افريقيا لم تتقدم بالتعهد الحكومي حتى الساعة ال7 مساءا.
وكشف شوبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة أن مصر تقدمت بالتعهد الحكومي اليوم الجمعة رغم أن اليوم عطلة رسمية.
وشدد شوبير علي أن( جنوب افريقيا تقدمت بطلب استضافة الامم الافريقية العام المقبل، دون التعهد الحكومي ، وهذا يعد شئ ناقص بالملف، وكأنه شئ لم يكن ).
وشدد شوبير علي أن جميع الاستادات المصرية جاهزة لاستضافة حدث كبير مثل بطولة افريقيا .
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