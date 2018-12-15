قال صابر غانم، صاحب مبادرة "تعدد الزوجات"، إن المجتمع السيناوي الذي ينتمي إليه يطلق على المرأة "الحُرمة" كناية على حرمتها، كذلك لفظ "الولية" كناية على ولايتها على البيت في غياب زوجها.
وأضاف صاحب مبادرة "تعدد الزوجات"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مبادرة "تعدد الزوجات" التي أطلقها جاءت بسبب كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل في مصر.
وأوضح غانم أن المبادرة تهدف لحفظ وصون كرامة المرأة ليكون لها من يكفلها.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب مبادرة "تعدد الزوجات": أطلقتها بسبب كثرة العوانس والمطلقات في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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