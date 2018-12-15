مشادة بين "تعدد الزوجات" و"ضد التمييز".. ومتصلة: "بابا اتجوز 20 مرة"

نشبت مشادة كلامية بين صابر غانم، صاحب مبادرة "تعدد الزوجات"، وعبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز، على خلفية مبادرة "تعدد الزوجات" التي يتبناها غانم ويدعو لها.

وقال غانم، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن نسب المواليد قليلة للغاية في سيناء، ولا بد من تعدد الزوجات لرفعها.

وردت عبير سليمان: "يعني إحنا بندعو لتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية وأنت جاي عايز تزود السكان".

وأشار غانم إلى أن نسبة العوانس والمطلقات والأرامل في ازدياد كبير، ولا بد من حل هذه الأزمة، موضحا أن تعدد الزوجات سترة فهو يكفل للزوجة من ينفق عليها.

لترد عليه سليمان بأن هذه الطريقة في التفكير لن تحل الأمر، ولكن ستزيده تعقيدا لأن الزوجة الأولى ستطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها ولن تحل المشكلة.

واتصلت أسماء، إحدى متابعات الحلقة، وقالت إن والدها تزوج أكثر من 20 مرة وآخرهم منذ عدة أشهر، "بابا اتجوز أكتر من 20 مرة، وبيتجوز ويطلق كل شوية".

وفي اتصال آخر، قال محمود من الغربية، إنه تزوج 5 مرات، وعلى ذمته حاليا 4 زوجات، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعدل بين زوجاته.

وأضاف أنه تزوج آخر زوجاته وهي بعمر الـ14 عاما، وسافر إلى سوريا وأحضرها خصيصا من هناك.

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