الامارات | «مسرح الشارقة الوطني» تمثل الإمارات في «قرطاج»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسرح الشارقة الوطني» تمثل الإمارات في «قرطاج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المسرحية الإماراتية «المجنون» تشارك في المسابقة الرسمية. من المصدر

بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، تشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني في الدورة الـ20 من أيام قرطاج المسرحية، التي تنظمها وزارة الثقافة التونسية طوال الفترة من الثامن لغاية 16 الشهر الجاري.

وتشارك المسرحية الإماراتية «المجنون» على مستوى المسابقة الرسمية، إلى جانب مسرحيات من دول عربية وإفريقية عديدة، كما يكرّم المهرجان الفنان الإماراتي عبدالله راشد، إلى جانب مجموعة من المسرحيين العرب والأفارقة.

وتمثل فرقة مسرح الشارقة الوطني دولة الإمارات بمسرحية «المجنون»، من تأليف جبران خليل جبران، وإعداد قاسم محمد، وإخراج محمد العامري، والتي كانت قد فازت بست جوائز في الدورة الـ28 من أيام الشارقة المسرحية لعام 2018، وهي جوائز أفضل عرض متكامل، وأفضل إخراج التي ذهبت إلى محمد العامري، وأفضل ممثل دور أول التي ذهبت إلى مروان عبدالله، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ التي ذهبت إلى عذاري، وكذلك جائزة أفضل ديكور وجائزة أفضل أزياء لمخرج العرض.

ويؤسّس المخرج محمد العامري، عرضه المسرحي «المجنون»، مستلهماً من نصّ «المجنون» لجبران خليل جبران، وما صاغه الراحل قاسم محمد في إعداده لسيناريو «المجنون والعدل»، المستند كذلك إلى نص جبران، في تجربة إبداعية ملهمة، تقدّم صورة مشرقة للمسرح الإماراتي في أبعاده العربية والعالمية، وتناوله موضوعات الحياة وقضايا الإنسان.