الامارات | عروض ترفيهية وبهلوانية في «شتاء المرح»

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ترفيهية وبهلوانية في «شتاء المرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطلق واجهة المجاز المائية في الشارقة، اليوم، فعاليات «شتاء المرح»، التي تستمر حتى 15 يناير المقبل، مقدمة للزوار مجموعة من العروض الترفيهية والبهلوانية والفنية، وبمشاركة فرق استعراضية جوالة، إلى جانب العديد من المسابقات الحماسيّة.

وتتضمن الفعاليات سلسلة من المسابقات التفاعلية والنشاطات الممتعة والمفيدة للأطفال، وسلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم الإبداعية في مختلف مجالات الفنون والحرف اليدوية، مثل الرسم على الفخار والحجارة وتزيين الحقائب والشموع باستخدام الأوراق الجافة والزهور وصناعة الإكسسوارات من الورد.

وتعتبر جولات المرح جزءاً من أنشطة هذا الشهر، وتدعو الجزيرة جميع العائلات إلى اصطحاب أطفالها للقفز في «عالم الترامبولين»، وجولة في سفينة الفضاء، ولعبة الدولفين، بالإضافة إلى اللعبة الدائرية، وذلك في قسم الألعاب «الأرض المرحة».

وتقدّم واجهة المجاز للأطفال خلال الفعاليات تجربة تعليمية ممتعة، وهي المدينة المصغّرة لتعليم قيادة السيارات (مينيسيتي) التي تم تصميمها للأطفال من عمر سنتين لـ10 سنوات، لتعلم أساسيات وقواعد السلامة المرورية. وقالت مروة عبيد الشامسي، المدير العام لواجهة المجاز المائية: «مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية، تقدّم فعاليات (الشتاء المرح) للزوّار تجربةً استثنائية تحاكي أجواء الشتاء، من خلال مجموعة من الفقرات الترفيهية والنشاطات التفاعلية التي تلائم جميع أفراد العائلة، وترسم البسمة على وجوههم».

ودعت الجميع إلى المشاركة في هذه النشاطات المشوّقة.