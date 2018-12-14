احذري علاج الأسنان خلال الحمل.. إجراءات وقائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة

تتطلب مرحلة الحمل بعض الإجراءات حتى إتمام الولادة للحفاظ على الجنين، وعلى رأسها علاج المشكلات الكبيرة في الأسنان تحسبًا للتعرض لها خلال فترة الحمل، ما قد يسبب مشكلات خطيرة تضر الطفل.

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ طب الفم والأسنان بكلية طب قصر العيني، إنه يجب على من تخطط للحمل أن تقوم بالكشف الكامل بالأشعة على أسنانها ووضع ضرس العقل بالتحديد، حتى لا تتعرض لمشكلات لا يمكن حلها خلال الحمل.

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