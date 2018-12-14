كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - الهلال السعودي يتعاقد مع لاعب برشلونة الأسبق

جوناثان سوريانو

أعلن نادي الهلال السهودي اليوم الجمعة تعاقده مع المُهاجم الاسباني جوناثان سوريانو لمدة عام ونصف مع الفريق.

وأشار نادي الهلال إلى أن توقيع العقود مع اللاعب ـ البالغ من العمر 33 سنة ـ جاءت بعد تجاوزه الفحوصات الطبية؛ حيث من المقرر أن يُقيد في كشوفات الفريق اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الشتوية في السابع من يناير المقبل على أن يلتحق بتدريبات الفريق بعدها.

وسبق لجوناثان اللعب لصالح فريق برشلونة "A و B" في عام 2009 قادمًا من نادي نومانسيا الاسباني قبل أن يغادر البلوجرانا في عام 2012 لصفوف فريق ريد بول سالزبورغ الاسترالي ومنه إلى نادي بيجين الصين في عام 2017 حتى توقيع عقوده مع الهلال.