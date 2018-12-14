كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - الأهلي يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة

سلة الأهلي

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه على سبورتنج بنتيجة 86-77، ضمن إياب نصف النهائي من المسابقة في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وانتهت الفترة الأولى من المباراة، بتقدم الأهلي بنتيجة 19-15، بينما نجح سبورتنج في الفوز بالفترة الثانية بنتيجة 26-21، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق السكندري بنتيجة 41-40.

ونجح لاعبو الأهلي في التقدم في الفترة الثالثة بعد إحرازهم 22 نقطة، بينما أحرز لاعبو سبورتنج 20 نقطة، لتصبح النتيجة الإجمالية 62-61 لصالح الفريق الأحمر.

وشهدت الفترة الرابعة نجاح الأهلي في فرض سيطرته على حيث سجل لاعبوه 24 نقطة، وفي المقابل سجل لاعبو سبورتنج 16 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 86-77.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 106-104، بعد إمتدادها للأوقات الإضافية.

بينما نجح فريق مرتبط الأهلي تحت 16 سنة في الفوز على مرتبط سبورتنج بنتيجة 70-48، وكانت مباراة الذهاب إنتهت لصالح لاعبو الفريق الأحمر بنتيجة 77-68.

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي لملاقاة الإتحاد الذي تأهل على حساب الجزيرة.