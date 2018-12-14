كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسام عاشور

حسام عاشور

قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن قائد الفريق حسام عاشور تعرض لالتواء في الكاحل.

وتعرض عاشور لإصابة خلال مباراة الأهلي أمام جيما الأثيوبي في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز وصيف البطولة بهدفين دون رد.

وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات عقب المباراة إن اللاعب سيخضع لفحص طبي يوم السبت لتحديد البرنامج التأهيلي له.

ويتأهب الأهلي لمواجهة النجوم في الدوري قبل أن يواجه الفريق الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب.