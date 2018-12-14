كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسام عاشور
حسام عاشور
قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن قائد الفريق حسام عاشور تعرض لالتواء في الكاحل.
وتعرض عاشور لإصابة خلال مباراة الأهلي أمام جيما الأثيوبي في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز وصيف البطولة بهدفين دون رد.
وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات عقب المباراة إن اللاعب سيخضع لفحص طبي يوم السبت لتحديد البرنامج التأهيلي له.
ويتأهب الأهلي لمواجهة النجوم في الدوري قبل أن يواجه الفريق الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب.
شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسام عاشور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .