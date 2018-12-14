كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - اتفاق تركى امريكى على التنسيق المسبق بشان الوضع منبج

توافق الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على "تعاون أكثر فاعلية" بين بلديهما بشأن سوريا، حيث تهدد أنقرة بشن هجوم جديد على المقاتلين الأكراد، وفق الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية، إنه خلال اتصال هاتفي، "توافق الرئيسان على ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة إلى سوريا"، وذلك بعدما توعد أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في شمال هذا البلد ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم داعش بدعم من واشنطن.

لكن أنقرة تصنف هذه الوحدات "إرهابية" ومرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا في تركيا منذ 1984.

وأضافت المصادر الرئاسية التركية أن أردوغان "نقل إلى ترمب القلق الأمني المشروع لتركيا والمتصل بوجود وأنشطة" وحدات حماية الشعب في الجانب الآخر من الحدود.

وبعدما أعلن، الأربعاء، أن الجيش التركي سيبدأ "في الأيام المقبلة" عملية عسكرية ضد مواقع المقاتلين الأكراد شرق نهر الفرات، أكد الرئيس التركي، الجمعة، "عزمه على تأمين" المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء المقاتلون.

والدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد يتسبب بعلاقات متوترة بين واشنطن و أنقرة منذ أكثر من عامين. ويشكل الوضع في مدينة #منبج التي يسيطر عليها الأكراد وينتشر فيها جنود أميركيون بندا خلافيا رئيسيا بين البلدين.