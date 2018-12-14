كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - طاقم تحكيم أمريكي لمباراة العين والترجي في مونديال الأندية

العين الإماراتي

د ب أ

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم من الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة مباراة الترجي التونسي والعين الإماراتي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقود طاقم التحكيم الأمريكي ماريوفو جاير، (حكماً للساحة)، يعاونه مواطناه أنديرسون فرانك، وروكويل كوري، إلى جانب الياباني، ساتو رايوجي، حكماً رابعاً ومواطنه ياماوشي هيروشي، حكماً احتياطياً والإيفواري دوي نومانديز، مراقباً للحكام.

كما تم تكليف الكندي ليز ميزاروس، مراقباً للمباراة والقيرغيزستاني، بافيل لوزانوف، منسقاً عاماً.