كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - عاجل.. حريق هائل في حقل "عسل" للبترول برأس سدر

شب منذ قليل حريق هائل بأحدي أجهزة الحفر شمس التابعة لشركة ميدتيرا التي حصلت علي عقد خدمات من الشركة العامة للبترول بحقول عسل برأس سدر وتم تطويق المنطقة بالكامل وغلق طريق شرم الشيخ .. تفاصيل أكثر بعد قليل..تابعونا .

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