كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - سيدة الميكروباص: "لو مكنتش خرجت وتعبت.. مكنش ربنا وفقني"

معتز عوض

قالت السيدة نحمده سعيد، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الميكروباص" التى ألتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها عندما ألتقت بالرئيس، طلبت منه سيارة ميكروباص وستقوم بدفع قسطها، معقبة: "سيادة الرئيس قدملي مساعدة أكثر مما طلبت، هتغير مسار حياتي، وتوفر لي وقت بالنسبة لأبنائي، وتوفر لي وقت أني ارتاح".

ووجهت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الجمعة، رسالة لكل مواطن مصري، قائلة: "هتشوف الشغل تقيل وصعب، إن مع العسر يسر، ولكل مجتهد نصيب، أنا كنت بجتهد واشتغل، وربنا كرمني وقابلت الرئيس السيسي، وحققلي حلمي اللى حلمت بيه من سنين، لو مكنتش خرجت وتعبت مكنش ربنا وفقني".

وتابعت: "أنا بحلم أني أرجع زي الأول أدي فرض ربنا وأقرب منه، شغلي كان ضاغط عليا، ومش بقدر أدي فرض ربنا في وقته".

وفى استجابة سريعة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسلمت السيدة نحمده، سائقة الميكروباص التى التقت الرئيس فى العاصمة الإدارية الجديدة، سيارة ميكروباص جديدة خاصة بها من صندوق تحيا مصر؛ لدعمها فى مسيرة حياتها بعد رحلة كفاح استمرت 8 سنوات.