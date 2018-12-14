كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - الجبير: ولي العهد بذل جهوداً شخصية كبيرة لإنجاح مفاوضات السويد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم (الجمعة)، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بذل «جهوداً شخصية كبيرة» لإنجاح المفاوضات بين الشرعية اليمنية والحوثيين في استوكهولم.

وأضاف الجبير مغرداً على تويتر، إن «تطبيق اتفاق استوكهولم سيمثل خطوة مهمة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة و أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية».

وأكد وزير الخارجية السعودي أن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216».